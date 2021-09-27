Tekirdağ'da İtfaiye Haftası kutlandı - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Tekirdağ'da İtfaiye Haftası kutlandı

AA / Mesut Karaduman - Haberler | Güncel
Tekirdağ'da İtfaiye Haftası kutlandı

Tekirdağ'da İtfaiye Haftası dolayısıyla tören düzenlendi.

TEKİRDAĞ (AA) - Tekirdağ'da İtfaiye Haftası dolayısıyla tören düzenlendi.

Valilik binası önünde düzenlenen tören, Atatürk Anıtı'na çelenk sunulmasının ardından, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla devam etti.

Tekirdağ Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Albayrak, burada yaptığı konuşmada, fedakarca çalışan itfaiye ekiplerine minnettar olduklarını söyledi.

Albayrak, itfaiye ekiplerini olaylara en hızlı şekilde müdahale ettiğini ifade ederek, "İlimizdeki itfaiye ekipleri eylül ayına kadar 9 bin olaya müdahale etti. 7 yıl içerisinde de ekiplerimiz 70 bin olaya müdahale etmiş. Yaptıkları güzel ve özverili hizmetlerinden dolayı çalışma arkadaşlarımı tebrik ediyorum." dedi.

Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanı Cengiz Çelik de Tekirdağ halkına itfaiye hizmetlerini dünya standartlarında, kesintisiz bir şekilde sunmak ve insanlara rahat huzurlu bir yaşam sağlamak için çalıştıklarını dile getirdi.

AA / Mesut Karaduman - Son Dakika Haberleri
Kadıköy'de hareketli dakikalar! 5 katlı apartmanın 2 balkonu büyük bir gürültüyle çöktü

Kadıköy'de hareketli dakikalar! 5 katlı apartmanın 2 balkonu büyük bir gürültüyle çöktü
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Hulusi Akar Meral Akşener Muharrem İnce
Magazin Müge Anlı Düm Tek Tek Burak Yamantürk Mehmet Ali Erbil
Spor Mehmet Topal Gökhan Töre Cüneyt Çakır
Tüm Haberler Hava Durumu Rüya Tabirleri Derya Yanık Yemek Tarifleri Antonio Guterres
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
Haber: Tekirdağ'da İtfaiye Haftası kutlandı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 27.09.2021 12:33:14. #1.11#