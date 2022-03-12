Tekirdağ'da İstiklal Marşı'nın kabulünün 101. yıldönümü kutlandı

TEKİRDAĞ (AA) - İstiklal Marşı'nın kabulünün 101. yılı ve Mehmet Akif Ersoy'u Anma Günü dolayısıyla Tekirdağ'da program düzenlendi.

Yahya Kemal Beyatlı Kültür Merkezi'nde saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başlayan törende, Namık Kemal Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Öğretim Üyesi Dr. Mehmet Oğuzhan Kuşaoğlu, Ersoy'un hayatı hakkında bilgi verdi.

Ardından Mehmet Akif Ersoy'un vefatının 86. yıl dönümü dolayısıyla İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü tarafından hazırlanan video gösterildi.

Programda, il genelinde okullarda düzenlenen resim, şiir ve kompozisyon yarışmalarında dereceye giren öğrencilere, Vali Aziz Yıldırım ve protokol üyeleri tarafından ödül verildi.

Daha sonra İstiklal Marşı'nın ilk iki kıtası yarışmada dereceye giren öğrenciler tarafından, son kıtası ise protokol üyeleri ve katılımcılar tarafından okundu.

Vali Yıldırım ve protokol üyeleri programın ardından kentte bir alışveriş merkezinde Yahya Kemal Beyatlı Güzel Sanatlar Lisesi orkestrası tarafından düzenlenen konseri izledi.

İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başlayan konserde öğretmen ve öğrenciler kahramanlık türkülerini seslendirildi.