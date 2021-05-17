TEKİRDAĞ'DA, İSTANBUL'A DÖNÜŞ YOĞUNLUĞU
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

TEKİRDAĞ'DA, İSTANBUL'A DÖNÜŞ YOĞUNLUĞU

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

KORONAVİRÜS tedbirleri kapsamında uygulanan 17 günlük tam kapanmanın sona ermesiyle Tekirdağ'dan İstanbul'da yönüne kara yolunda yoğunluk oluşmaya başladı.

KORONAVİRÜS tedbirleri kapsamında uygulanan 17 günlük tam kapanmanın sona ermesiyle Tekirdağ'dan İstanbul'da yönüne kara yolunda yoğunluk oluşmaya başladı.

Ülke genelinde uygulanan tam kapanmadan sonra kontrollü normalleşme sürecine girilmesiyle İstanbul'a gidiş yollarında yoğunluk yaşanıyor. Kapanma sürecini Edirne'nin Saros Körfezi kıyıları ile Çanakkale'nin tatil bölgelerinde geçirenler, Tekirdağ üzerinden karayolu ile yaşadıkları İstanbul'a dönmeye başladı. Dönüş nedeniyle özellikle Tekirdağ kesiminde İstanbul yönüne kara yolunda zaman zaman yoğunluk oluşmaya başladı.

TEKİRDAĞ'DA, İSTANBUL'A DÖNÜŞ YOĞUNLUĞU
TEKİRDAĞ'DA, İSTANBUL'A DÖNÜŞ YOĞUNLUĞU
TEKİRDAĞ'DA, İSTANBUL'A DÖNÜŞ YOĞUNLUĞU
TEKİRDAĞ'DA, İSTANBUL'A DÖNÜŞ YOĞUNLUĞU

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

İlişki yaşadıklarını iddia ettiği eşi ve çocukluk arkadaşını öldüren sanığa 38 yıl hapis cezası
İlişki yaşadıklarını iddia ettiği eşi ve çocukluk arkadaşını öldüren sanığa 38 yıl hapis cezası
17 günlük tam kapanma sonrası İstanbul'da trafik yoğunluğu
17 günlük tam kapanma sonrası İstanbul'da trafik yoğunluğu
İstanbul'da metro sefer saatlerine kademeli normalleşme ayarı
İstanbul'da metro sefer saatlerine kademeli normalleşme ayarı
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Fuat Oktay Ali Babacan Sergey Lavrov Süleyman Soylu Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Tarkan Ben Affleck Mehmet Ali Erbil Barış Murat Yağcı
Spor Arda Turan Adem Büyük Cenk Tosun Ozan Tufan Abdullah Avcı
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
TEKİRDAĞ'DA, İSTANBUL'A DÖNÜŞ YOĞUNLUĞU - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 17.5.2021 18:29:10. #1.15#

title