Tekirdağ'da İsrail'in Filistin'e yönelik saldırıları lanetlendi
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Tekirdağ'da İsrail'in Filistin'e yönelik saldırıları lanetlendi

Tekirdağ'da İsrail'in Filistin'e yönelik saldırıları lanetlendi
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Tekirdağ'da İsrail'in Mescid-i Aksa'ya yönelik saldırıları protesto edildi.

Tekirdağ'da İsrail'in Mescid-i Aksa'ya yönelik saldırıları protesto edildi.

İsrail'in Filistin'e yönelik saldırılarını kınamak için Tekirdağ'da onlarca vatandaş bir araya geldi. Tekirdağ eski valilik binası önünde toplanan kalabalık, çeşitli döviz ve pankartlar açarak İsrail'in Mescid-i Aksa'ya saldırılarını kınadı. Zaman zaman sloganlar atan vatandaşlar, STK temsilcilerinin basın açıklamasının ardından dağıldı. - TEKİRDAĞ

Tekirdağ'da İsrail'in Filistin'e yönelik saldırıları lanetlendi
Tekirdağ'da İsrail'in Filistin'e yönelik saldırıları lanetlendi

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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