TEKİRDAĞ'DA İŞLETMELER KAPILARINI MÜŞTERİLERİNE AÇTI

TÜRKİYE genelinde yeni kademeli normalleşme sürecinin başlamasıyla Tekirdağ'da kafe restoranların da aralarında bulunduğu işletmeler kapılarını müşterilerine açtı.

TÜRKİYE genelinde yeni kademeli normalleşme sürecinin başlamasıyla Tekirdağ'da kafe restoranların da aralarında bulunduğu işletmeler kapılarını müşterilerine açtı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın açıklamasının ardından İçişleri Bakanlığı'nın da yayımladığı genelgeyle bugün başlayan yeni kademeli normalleşme süreciyle birlikte Tekirdağ'da kafe ve restoranların da aralarında bulunduğu işletmeler belirlenen kurallara uygun şekilde hizmet vermeye başladı.

Kafe, restoran işletmecisi Sinan Gürel, Ayladır ayrı kaldığımız müşterilerimize nihayet kavuşabildik. Bu sürede kendi iç sorunlarımızı hallettik. Altyapımız ile uğraştık. Eksikliklerimiz gidermeye çalıştık. Umudumuzu kaybetmeden bekledik. Nihayet beklenen gün geldi. Sabah itibariyle müşterilimizi ağırlamaya başladık. Mutluyuz, daha iyi bir hizmet vermek adına kendimizi değerlendirme vakti bulduk. İnşallah her şey çok daha güzel olacak. İleriki günlerde bunu hep birlikte yaşayacağız dedi.

İşletmede garsonluk yapan Melihcan Durgun, Uzun zamandır kapanma sürecindeydik. Bütün personel arkadaşlar olarak sıkıntılı süreçlerden geçtik. Ama şuanda kafelerimiz açıldı. Bu durumdan çok mutluyuz. İnşallah bir daha böyle sıkıntılar yaşamayız. Hem Türkiye halkı olarak hem de Tekirdağ olarak inşallah bir daha böyle sorunlar yaşamayız dedi. Garson Aydın Türkmen ise, Devletimizin aldığı kararlardan dolayı uzun zamandır kapalıydık. Manevi, maddi sorunlarımızda bu sayede bitmiş oldu. Çok mutluyuz herkesi bekleriz dedi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı