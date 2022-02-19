Tekirdağ'da ışıklı tabelaları kıran kişi gözaltına alındı - Haberler
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Tekirdağ'da ışıklı tabelaları kıran kişi gözaltına alındı

AA, Süleyman Coşkun Bozyel - Güncel
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Tekirdağ'da ışıklı tabelaları kıran kişi gözaltına alındı

Tekirdağ'ın Ergene ilçesinde elektrik direklerine asılı ışıklı tabelaları taşla kıran kişi gözaltına alındı.

ERGENE, TEKİRDAĞ (AA) - Tekirdağ'ın Ergene ilçesinde elektrik direklerine asılı ışıklı tabelaları taşla kıran kişi gözaltına alındı.

Sağlık Mahallesi Edirne Caddesi'nde sokak aydınlatma lambalarının bağlı olduğu direklere belediye tarafından asılan Atatürk fotoğraflı ışıklı tabelaları taş atarak kıran kişiyi fark eden çevredekiler, durumu polise bildirdi.

İlçe Emniyet Müdürlüğü Suç Araştırma ve Soruşturma Büro Amirliği ekipleri, çevredeki güvenlik kameralarının görüntülerini izleyerek, tabelalara zarar veren şüphelinin U.A olduğunu belirledi.

Ekiplerce evinde gözaltına alınan şüphelinin emniyetteki işlemleri sürüyor.

Öte yandan, kırık tabelalar belediye ekipleri tarafından bulunduğu yerden kaldırıldı.

AA / Süleyman Coşkun Bozyel - Güncel

Mustafa Kemal Atatürk, Tekirdağ, Edirne, Ergene, Güncel, Haberler

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