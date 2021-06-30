Tekirdağ'da işçileri taşıyan servis aracı devrildi: 8 yaralı
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Tekirdağ'da işçileri taşıyan servis aracı devrildi: 8 yaralı

Tekirdağ'da işçileri taşıyan servis aracı devrildi: 8 yaralı
Anadolu Ajansı / Mesut Karaduman - Haberler | Güncel

Tekirdağ'ın Süleymanpaşa ilçesinde işçi taşıyan servis midibüsünün devrilmesi sonucu 8 kişi yaralandı.

Tekirdağ'ın Süleymanpaşa ilçesinde işçi taşıyan servis midibüsünün devrilmesi sonucu 8 kişi yaralandı.

İşçileri taşıyan A.K'nin kullandığı 59 S 0336 plakalı servis midibüsü, Aydoğdu Mahallesi'nde kontrolden çıkarak devrildi.

Çevredekilerin haber vermesi üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Kazada sürücü ve araçta bulunan 7 kişi yaralandı.

Yaralılar sağlık ekiplerinin müdahalesinin ardından ambulanslarla İsmail Fehmi Cumalıoğlu Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı.

Tekirdağ'da işçileri taşıyan servis aracı devrildi: 8 yaralı

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mesut Karaduman

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