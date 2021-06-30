Tekirdağ'da işçileri taşıyan servis aracı devrildi: 8 yaralı
Tekirdağ'ın Süleymanpaşa ilçesinde işçi taşıyan servis midibüsünün devrilmesi sonucu 8 kişi yaralandı.
Tekirdağ'ın Süleymanpaşa ilçesinde işçi taşıyan servis midibüsünün devrilmesi sonucu 8 kişi yaralandı.
İşçileri taşıyan A.K'nin kullandığı 59 S 0336 plakalı servis midibüsü, Aydoğdu Mahallesi'nde kontrolden çıkarak devrildi.
Çevredekilerin haber vermesi üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Kazada sürücü ve araçta bulunan 7 kişi yaralandı.
Yaralılar sağlık ekiplerinin müdahalesinin ardından ambulanslarla İsmail Fehmi Cumalıoğlu Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Mesut Karaduman