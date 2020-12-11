Tekirdağ'da işçileri taşıyan minibüs devrildi: 8 yaralı
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Tekirdağ'da işçileri taşıyan minibüs devrildi: 8 yaralı

11.12.2020 21:21 | Son Güncelleme: 11.12.2020 21:27

Tekirdağ'da işçileri taşıyan minibüs devrildi: 8 yaralı Tekirdağ'ın Malkara ilçesinde ilçesinde işçileri taşıyan minibüsün devrilmesi sonucu meydana gelen kazada 8 kişi yaralandı.

Tekirdağ'da işçileri taşıyan minibüs devrildi: 8 yaralı

TEKİRDAĞ - Tekirdağ'ın Malkara ilçesinde ilçesinde işçileri taşıyan minibüsün devrilmesi sonucu meydana gelen kazada 8 kişi yaralandı.

Kaza, Tekirdağ - Edirne sınırı yakınlarında bulunan Uzunköprü'nün Harmanlı köyü ile Malkara'nın Bayramtepe Mahallesi bağlantı yolunda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, aldığı işçileri Malkara ilçesine götüren Y.D. yönetimindeki işçi servis minibüsü, Bayramtepe Mahallesi yakınlarında kontrolden çıkarak devrildi. Kazada minibüs şoförünün yanı sıra yolcu olarak bulunan H.Ç., Y.Y., C.U., R.M., M.K., G.B., ve Ö.B. yaralandı.

Kaza sonrası olay yerine Uzunköprü ve Malkara'dan ambulans sevk edildi. Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından 5 yaralı Uzunköprü Devlet Hastanesi kaldırılırken, 3 yaralı da Malkara Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Tedavi altına alınan yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Tekirdağ'da işçileri taşıyan minibüs devrildi: 8 yaralı
Tekirdağ'da işçileri taşıyan minibüs devrildi: 8 yaralı
Tekirdağ'da işçileri taşıyan minibüs devrildi: 8 yaralı
Tekirdağ'da işçileri taşıyan minibüs devrildi: 8 yaralı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / HÜSEYİN TAYYAR

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