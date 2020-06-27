Tekirdağ'da işçi servisi yandı
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Tekirdağ'da işçi servisi yandı

Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde meydana gelen olayda seyir halinde olan işçi servis minibüsü bir anda yanmaya başladı.

Tekirdağ'da işçi servisi yandı
27.06.2020 22:25 | Son Güncelleme: 27.06.2020 23:32

Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde meydana gelen olayda seyir halinde olan işçi servis minibüsü bir anda yanmaya başladı. İşçilerin kısa sürede tahliye ettiği minibüs yanarak kullanılamaz hale geldi.

Edinilen bilgilere göre olay, Çorlu - Ergene karayolu Çırak Bayırı yakınlarındaki tank nizamiye mevkiinde meydana geldi. Ergene ilçesinde faaliyet gösteren bir tekstil fabrikasında çalışan işçileri Çorlu ilçesine taşıyan 59 S 3080 plakalı servis minibüsü, çırak bayırı mevkiine geldiği sırada sürücü araçtan dumanlar yükseldiğini fark etti. Servisi yolun kenarına çeken sürücü, işçileri araçtan tahliye etti. Yangının bildirilmesi üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangını söndürdü.

Olay anında minibüste olan ve yaşananları anlatan işçiler bir anda araçtan duman çıktığını ve araçtan indiklerini söyledi. Bazı işçiler de olayı yakınlarına haber vererek herhangi bir yaralanma söz konusu olmadığını belirterek endişelenmemelerini istedi.

İtfaiye ekiplerinin yangını söndürmesinin ardından araç kullanılamaz hale geldi.

Olayla ilgili olarak başlatılan inceleme sürdürülüyor. - TEKİRDAĞ

Kaynak: İHA

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Son Dakika: ÖSYM, YKS'de sorulan 4 soruyu sosyal medyaya sızdıran kişi hakkında soruşturma başlattı Haber
Son Dakika: ÖSYM, YKS'de sorulan 4 soruyu sosyal medyaya sızdıran kişi hakkında soruşturma başlattı
1999 depremi öncesinde görülen yılanların tekrar ortaya çıkması vatandaşları tedirgin etti Haber
1999 depremi öncesinde görülen yılanların tekrar ortaya çıkması vatandaşları tedirgin etti
İsrail'de BM aracının içinde cinsel ilişki skandalı patlak verdi Haber
İsrail'de BM aracının içinde cinsel ilişki skandalı patlak verdi
Amerikalı genç kız, 50 yıldır çözülemeyen matematik problemini çözerek tarihe geçti Haber
Amerikalı genç kız, 50 yıldır çözülemeyen matematik problemini çözerek tarihe geçti
Kimlik yerine ehliyetle sınava gelen öğrenci sınava alınmadı Haber
Kimlik yerine ehliyetle sınava gelen öğrenci sınava alınmadı
Konya'daki kazada hayatını kaybeden 7 kişi yan yana defnedildi, yakınları sinir krizi geçirdi Haber
Konya'daki kazada hayatını kaybeden 7 kişi yan yana defnedildi, yakınları sinir krizi geçirdi
Emre Belözoğlu, Yeni Malatyaspor maçı sonrası gözyaşlarını tutamadı
Emre Belözoğlu, Yeni Malatyaspor maçı sonrası gözyaşlarını tutamadı
Alişan'ın ölümden döndüğü kaza sonrası kasko şirketinden alacağı ücret belli oldu
Alişan'ın ölümden döndüğü kaza sonrası kasko şirketinden alacağı ücret belli oldu
Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Seçil Özkan, Türkiye'yi bekleyen muhtemel koronavirüs senaryosunu paylaştı
Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Seçil Özkan, Türkiye'yi bekleyen muhtemel koronavirüs senaryosunu paylaştı
Sayısal Loto'nun iki hafta üst üste Ankara'da aynı ilçeye çıkması dikkat çekti
Sayısal Loto'nun iki hafta üst üste Ankara'da aynı ilçeye çıkması dikkat çekti
Fıkra gibi mahalle! Ordu'nun Yazlık Mahallesi'nde herkesin soyadı Sarı
Fıkra gibi mahalle! Ordu'nun Yazlık Mahallesi'nde herkesin soyadı Sarı
Kaldırım çalışmasına itiraz eden vatandaş, öğrendiği gerçekle şoke oldu
Kaldırım çalışmasına itiraz eden vatandaş, öğrendiği gerçekle şoke oldu
Üniversite sınavına hazırlandığı söyleyen Merve Boluğur, YKS sırasında fotoğraf paylaştı
Üniversite sınavına hazırlandığı söyleyen Merve Boluğur, YKS sırasında fotoğraf paylaştı
Doğum sancısına dayanamayan kadın kliniğin otoparkında doğurdu
Doğum sancısına dayanamayan kadın kliniğin otoparkında doğurdu
İkinci el araçların fiyatları yükselince sıfır araçlar için bayiler önünde kuyruk oluştu
İkinci el araçların fiyatları yükselince sıfır araçlar için bayiler önünde kuyruk oluştu
Tabelalara göre 4 bin kişinin kayıp olduğu İnegöl'de vatandaşlar Müge Anlı'ya çağrı yaptı
Tabelalara göre 4 bin kişinin kayıp olduğu İnegöl'de vatandaşlar Müge Anlı'ya çağrı yaptı
Gözaltına alınan kadın, polis aracına binmemek için eteğini indirdi
Gözaltına alınan kadın, polis aracına binmemek için eteğini indirdi
Kız meselesi yüzünden tartışan engelli gruptan, engelli gence meydan dayağı
Kız meselesi yüzünden tartışan engelli gruptan, engelli gence meydan dayağı
Turistler muaf olmalarına rağmen sokağa çıkma kısıtlamasına uydu, sahiller boş kaldı
Turistler muaf olmalarına rağmen sokağa çıkma kısıtlamasına uydu, sahiller boş kaldı
ATV'de stüdyodaki muhabirin çatışma bölgesindeymiş gibi haber sunması izleyiciyi şaşırttı
ATV'de stüdyodaki muhabirin çatışma bölgesindeymiş gibi haber sunması izleyiciyi şaşırttı
Rıdvan Dilmen: Caner Erkin muhtemelen Fenerbahçe'ye gidecek
Rıdvan Dilmen: Caner Erkin muhtemelen Fenerbahçe'ye gidecek
Alişan'ın yaptığı kazanın vahameti gözler önüne seren görüntü! 124 metre fren izi ölçüldü
Alişan'ın yaptığı kazanın vahameti gözler önüne seren görüntü! 124 metre fren izi ölçüldü
Seçim barajı düşüyor mu? Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın masasında 4 alternatif var
Seçim barajı düşüyor mu? Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın masasında 4 alternatif var
Fatih Terim, Başakşehir maçında Linnes'e ilk 11'de şanş vermeyi düşünüyor
Fatih Terim, Başakşehir maçında Linnes'e ilk 11'de şanş vermeyi düşünüyor
İbrahim Tatlıses, tehdit gerekçesiyle karakolluk olduğu oğluyla sarılıp barıştı
İbrahim Tatlıses, tehdit gerekçesiyle karakolluk olduğu oğluyla sarılıp barıştı
Herkes fiyatını konuşuyor peki ama Fatih'in portresi neden Londra'daydı? İşte tablonun yüzlerce yıllık serüveni
Herkes fiyatını konuşuyor peki ama Fatih'in portresi neden Londra'daydı? İşte tablonun yüzlerce yıllık serüveni
Üniversite sınavında şarkısının sözü sorulan Mabel Matiz'den TYT yorumu: En az sizin kadar şaşırdım ve sevindim
Üniversite sınavında şarkısının sözü sorulan Mabel Matiz'den TYT yorumu: En az sizin kadar şaşırdım ve sevindim
İmama küsen mahalleli, namazı cami yerine kıraathane önünde kıldı
İmama küsen mahalleli, namazı cami yerine kıraathane önünde kıldı
Burcu Esmersoy, Instagram'dan yaptığı ürün tanıtımlarıyla servetine servet katıyor
Burcu Esmersoy, Instagram'dan yaptığı ürün tanıtımlarıyla servetine servet katıyor
Hollandalı efsane Arjen Robben, kariyerine başladığı Groningen'de futbola geri döndü
Hollandalı efsane Arjen Robben, kariyerine başladığı Groningen'de futbola geri döndü
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Murat Kurum Meral Akşener Süleyman Soylu Kemal Kılıçdaroğlu Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Seda Sayan Bülent Ersoy Safiye Soyman İbrahim Tatlıses
Spor Falcao Okan Buruk Sergen Yalçın Rıza Çalımbay Ahmet Nur Çebi
Daha Fazla Kaza İzmir Türk Lirası Yeni Malatyaspor
Şu an buradasınız: Tekirdağ'da işçi servisi yandı - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 27.6.2020 23:56:44. #1.15#
title