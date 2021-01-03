Tekirdağ'da işçi servisi midibüsler çarpıştı: 19 yaralı
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Tekirdağ'da işçi servisi midibüsler çarpıştı: 19 yaralı

03.01.2021 09:38 | Son Güncelleme: 03.01.2021 09:42
Tekirdağ'da işçi servisi midibüsler çarpıştı: 19 yaralı

TEKİRDAĞ'ın Ergene ilçesinde iki işçi servisi midibüsün çarpışması sonucu meydana gelen kazada 19 kişi yaralandı.

TEKİRDAĞ'ın Ergene ilçesinde iki işçi servisi midibüsün çarpışması sonucu meydana gelen kazada 19 kişi yaralandı.

Kaza, sabah saatlerinde Ergene ilçesinin Edirne kara yolu üzerindeki Fabrikalar mevkisinde meydana geldi. Fabrikalara işçi servisi yapan Serkan B., yönetimindeki  59 S 9127 plakalı midibüs ile Şaban A.'nın kullandığı 59 S 1838 plakalı midibüs çarpıştı. Kazada iki araçta bulunan 19 kişi yaralandı. İhbar üzerine bölgeye, sağlık ve polis ve ekipleri sevk edildi.

Yaralılar ambulanslarla Çorlu Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak, tedavi altına alındı. Polis, kazayla ilgili soruşturmayı sürdürüyor.

Tekirdağ'da işçi servisi midibüsler çarpıştı: 19 yaralı
Tekirdağ'da işçi servisi midibüsler çarpıştı: 19 yaralı
Tekirdağ'da işçi servisi midibüsler çarpıştı: 19 yaralı
Tekirdağ'da işçi servisi midibüsler çarpıştı: 19 yaralı
Tekirdağ'da işçi servisi midibüsler çarpıştı: 19 yaralı
Tekirdağ'da işçi servisi midibüsler çarpıştı: 19 yaralı

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Mehmet YİRUN

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