Tekirdağ'da iş yerinin kasasından hırsızlık güvenlik kamerasında - Haberler

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Tekirdağ'da iş yerinin kasasından hırsızlık güvenlik kamerasında

AA - Mesut Karaduman - Güncel
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Tekirdağ'da iş yerinin kasasından hırsızlık güvenlik kamerasında

Tekirdağ'ın Süleymanpaşa ilçesinde, ev ve iş yerlerinden hırsızlık yaptıkları iddia edilen 3 zanlı gözaltına alındı.

HİSARCIK, KÜTAHYA (AA) - Tekirdağ'ın Süleymanpaşa ilçesinde, ev ve iş yerlerinden hırsızlık yaptıkları iddia edilen 3 zanlı gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, ilçede yaşanan hırsızlıklarla ilgili çalışma başlattı.

Ekipler, ev ve iş yerlerinden para, yüzük ve cep telefonu çalan şüphelilerin H.O, B.D. ve U.B. olduğunu tespit etti.

İlçe merkezinde gözaltına alınan zanlılar, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Öte yandan, bir iş yerinin kasasından yapılan hırsızlık güvenlik kamerasına yansıdı.

AA / Mesut Karaduman - Güncel

Emniyet Müdürlüğü, Hisarcık, Tekirdağ, Güncel, Haberler

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