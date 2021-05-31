İş yerinden cep telefonu hırsızlığı güvenlik kamerasına yansıdı
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İş yerinden cep telefonu hırsızlığı güvenlik kamerasına yansıdı

Anadolu Ajansı / Süleyman Coşkun Bozyel - Haberler | Güncel

Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde bir iş yerinden 35 cep telefonu çalınmasıyla ilgili aranan zanlı, polisin güvenlik kamerası görüntülerini incelemesi sonrası yakalandı.

Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde bir iş yerinden 35 cep telefonu çalınmasıyla ilgili aranan zanlı, polisin güvenlik kamerası görüntülerini incelemesi sonrası yakalandı.

Muhittin Mahallesi'nde cep telefonu satan iş yeri sahibi, dükkanı sabah açtığında tezgahtaki telefonların çalındığını fark ederek durumu polise bildirdi

Güvenlik kamerasına yansıyan görüntülerle birlikte civardaki güvenlik kameralarının 250 saatlik görüntülerini inceleyen polis, hırsızlık zanlısı B.T'yi tespit etti.

Zanlı ikametinde yakalandı. Çalındığı iddia edilen 35 cep telefonu da bu adreste bulundu. B.T'nin emniyetteki işlemleri devam ediyor.

İş yeri güvenlik kamerasına yansıyan görüntülerde, maske ve şapka takan zanlının tezgahtaki cep telefonlarını hızlıca poşete doldurduğu görülüyor. Bu sırada iş yeri alarmının çaldığı da görüntülerde yer alıyor.

İş yerinden cep telefonu hırsızlığı güvenlik kamerasına yansıdı
İş yerinden cep telefonu hırsızlığı güvenlik kamerasına yansıdı
İş yerinden cep telefonu hırsızlığı güvenlik kamerasına yansıdı
İş yerinden cep telefonu hırsızlığı güvenlik kamerasına yansıdı

Kaynak: Anadolu Ajansı / Süleyman Coşkun Bozyel

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