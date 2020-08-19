Tekirdağ'da iş makinesi yüklü tır köprüye sıkıştı Tekirdağ'ın Süleymanpaşa ilçesinde iş makinesi yüklü tır köprüye sıkıştı.

Tekirdağ'ın Süleymanpaşa ilçesinde iş makinesi yüklü tır köprüye sıkıştı.

Kaza, Tekirdağ'ın merkez ilçesi Süleymanpaşa'da çevreyolu üzerinde Yeni Sanayi mevkiindeki köprülü kavşakta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Süleymanpaşa'dan İstanbul yönüne seyir halinde bulunan 59 AB 677 plakalı iş makinesi yüklü tır, bir anda köprüye sıkıştı. Tırın hızının az olması sebebiyle olası faciadan kurtulan sürücü, köprüye sıkışan aracın kurtarılması için yetkililere haber verdi. Olay yerine polis ekipleri gelerek tırın köprüye sıkıştığı bölgede güvenlik önlemleri alırken, tırın kurtarılması için çalışma başlatıldı. Tırın köprüden sıyrılması için ilk etapta lastiklerden hava bırakılırken, İstanbul Tekirdağ yolunda trafik bir süre tek şeritten sağlandı. - TEKİRDAĞ

Kaynak: İHA