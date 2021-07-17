TEKİRDAĞ'DA İŞ MAKİNESİ YANARAK KULLANILMAZ HALE GELDİ
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TEKİRDAĞ'DA İŞ MAKİNESİ YANARAK KULLANILMAZ HALE GELDİ

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

TEKİRDAĞ'ın Malkara İlçesinde iş makinesi çalıştığı sırada elektrik aksamında meydana gelen arıza nedeniyle yanarak kullanılmaz hale geldi.

TEKİRDAĞ'ın Malkara İlçesinde iş makinesi çalıştığı sırada elektrik aksamında meydana gelen arıza nedeniyle yanarak kullanılmaz hale geldi.

Yangın, Malkara'nın kırsal Çimendere Mahallesi mevkiinde meydana geldi. Bir inşaat şirketinin şantiyesinde gece vardiyasında çalışan operatörün kullandığı iş makinesi, iddiaya göre, elektrik aksamında meydana gelen arıza nedeniyle birden motor kısmından alev aldı. Yangını fark eden operatör, araçtan inip yangın söndürme tüpüyle iş makinesini söndürmeye çalıştı. Bu sırada olay yerinde bulunan ve aracın yandığını gören operatör arkadaşı da, diğer iş makinesi ile yanan aracın üzerine kum dökerek söndürme çalışmalarına katıldı. Haber verilmesi üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangını söndürdü. Alev alev yanan iş makinesi kullanılmaz hale geldi. Yangınla ilgili jandarma ekipleri soruşturma başlattı.

TEKİRDAĞ'DA İŞ MAKİNESİ YANARAK KULLANILMAZ HALE GELDİ
TEKİRDAĞ'DA İŞ MAKİNESİ YANARAK KULLANILMAZ HALE GELDİ
TEKİRDAĞ'DA İŞ MAKİNESİ YANARAK KULLANILMAZ HALE GELDİ
TEKİRDAĞ'DA İŞ MAKİNESİ YANARAK KULLANILMAZ HALE GELDİ

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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TEKİRDAĞ'DA İŞ MAKİNESİ YANARAK KULLANILMAZ HALE GELDİ - Haberler
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