Tekirdağ'da İş Kazası

Çorlu'da çalıştığı inşaatın ikinci katından düşen işçi ağır yaralandı.



Alınan bilgiye göre, ilçeye bağlı Esentepe Mahallesi'nde yapımı devam eden bir apartman inşaatında çalışan Aydın Ekşim (28) dengesini kaybederek ikinci kattan düştü.



Ekşim'in arkadaşları durumu, sağlık ekiplerine haber verdi. Eşkim, ambulansla Çorlu Devlet Hastanesine kaldırıldı.



Polis, olayla ilgili soruşturma başlatırken Eşkim'in durumunun ağır olduğu bildirildi.