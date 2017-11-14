Tekirdağ'da İş Kazası

Çorlu ilçesinde, belediyeye ait kapalı pazar yeri inşaatında çalışan işçi yüksekten düşerek yaralandı.



Alınan bilgiye göre, Ali Paşa Mahallesi Çetin Emeç Bulvarı'nda yapımı devam eden kapalı pazar yeri inşaatında çalışan E.M. dengesini kaybederek yere düştü.



Olay yerine gelen ambulansla Çorlu Devlet Hastanesi'ne sevk edilen yaralı işçi, tedavi altına alındı.



Öte yandan, olay yerine görüntü almak için giden basın mensupları ise belediyenin şantiye görevlisi tarafından bölgeden uzaklaştırıldı.