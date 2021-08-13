Tekirdağ'da iş kazası: 1 ölü

Çorlu ilçesinde bir işçi, asansör bakımı sırasında geçirdiği kaza sonucu hayatını kaybetti.

Çorlu ilçesinde bir işçi, asansör bakımı sırasında geçirdiği kaza sonucu hayatını kaybetti.

İlçedeki bir asansör firmasında çalışan Emrullah Gültekin (30), bir apartmanın asansör dairesine bakım işlemleri için girdi.

Gültekin, asansörün hareket etmesi üzerine kabinin altında kalarak ağır yaralandı.

İtfaiye ekiplerince sıkıştığı yerden çıkartılan Gültekin, ambulansla Çorlu Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Gültekin, müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Süleyman Coşkun Bozyel