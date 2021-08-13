Tekirdağ'da iş kazası: 1 ölü
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Tekirdağ'da iş kazası: 1 ölü

Tekirdağ'da iş kazası: 1 ölü
Anadolu Ajansı / Süleyman Coşkun Bozyel - Haberler | Güncel

Çorlu ilçesinde bir işçi, asansör bakımı sırasında geçirdiği kaza sonucu hayatını kaybetti.

Çorlu ilçesinde bir işçi, asansör bakımı sırasında geçirdiği kaza sonucu hayatını kaybetti.

İlçedeki bir asansör firmasında çalışan Emrullah Gültekin (30), bir apartmanın asansör dairesine bakım işlemleri için girdi.

Gültekin, asansörün hareket etmesi üzerine kabinin altında kalarak ağır yaralandı.

İtfaiye ekiplerince sıkıştığı yerden çıkartılan Gültekin, ambulansla Çorlu Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Gültekin, müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Süleyman Coşkun Bozyel

Kamu işçisinin zam oranı belirlendi
Kamu işçisinin zam oranı belirlendi
Kamu işçisinin zam görüşmelerinde anlaşma sağlandı.
Kamu işçisinin zam görüşmelerinde anlaşma sağlandı.
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ziya Selçuk Hulusi Akar Mehmet Şimşek Mevlüt Çavuşoğlu Adil Karaismailoğlu
Magazin Ece Üner Haluk Levent Berdan Mardini Murat Dalkılıç
Spor Caner Erkin Burak Yılmaz Alex Teixeira Rachid Ghezzal Busenaz Sürmeneli
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Tekirdağ'da iş kazası: 1 ölü - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 13.8.2021 13:14:50. #1.16#

title