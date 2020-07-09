Tekirdağ'da iş kazası: 1 ölü Tekirdağ'ın Kapaklı ilçesinde bir inşaatta yüksekten düşen işçi hayatını kaybetti.

Tekirdağ'ın Kapaklı ilçesinde bir inşaatta yüksekten düşen işçi hayatını kaybetti.

Kaza, Kapaklı ilçesi Seda Sokak'taki bir inşaatta meydana geldi. İnşaatta çalışan Fazlı Koç (51), ayağı takılarak inşaatın temel boşluğuna düştü. İşçi, düşme sonucu başına aldığı ağır darbe ile yaşamını yitirdi. Diğer işçilerin haber vermesi üzerine olay yerine gelen 112 Acil Servis ekipleri, Koç'un cansız bedenini morga götürdü. Emniyet ekipleri olayla ilgili soruşturma başlattı. - TEKİRDAĞ

Kaynak: İHA