Tekirdağ'da iş kazası: 1 ölü
Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde meydana gelen iş kazasında yabancı uyruklu kişi hayatını kaybetti.
Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde meydana gelen iş kazasında yabancı uyruklu kişi hayatını kaybetti.
Alınan bilgiye göre, Çorlu-Tekirdağ yolundaki bir atölyede aşırı ısınan "taşlama makinesi" patladı.
Patlamada, işçilerden Özbekistan uyruklu Zokır Vakhıdov ağır yaralandı.
Ambulansla Çorlu Devlet Hastanesine kaldırılan Vakhıdov, müdahaleye rağmen yaşamını yitirdi.
Cumhuriyet savcısı ve polis atölyede inceleme yaptı.