Tekirdağ'da iş arkadaşını öldürdüğünü itiraf eden şüpheli tutuklandı
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Tekirdağ'da iş arkadaşını öldürdüğünü itiraf eden şüpheli tutuklandı

Tekirdağ'ın Çerkezköy ilçesinde çalıştığı çiftlikteki iş arkadaşını öldürdüğünü itiraf eden zanlı tutuklandı.

13.01.2020 16:58 | Son Güncelleme: 13.01.2020 16:58
Tekirdağ'da iş arkadaşını öldürdüğünü itiraf eden şüpheli tutuklandı

'ın ilçesinde çalıştığı çiftlikteki iş arkadaşını öldürdüğünü itiraf eden zanlı tutuklandı.

Dün İlçe Komutanlığına giderek Kızılpınar Mahallesi'nde çalıştıkları çiftlikte iş arkadaşını öldürdüğünü ve cesedini gömdüğünü itiraf eden Afganistan uyruklu H.K. ile aynı çiftlikte çalışan Afgan H.N'nin işlemleri tamamlandı.

Adliyeye sevk edilen şüphelilerden H.K. sulh ceza hakimliğince tutuklandı, H.N. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Kaynak: AA
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