Tekirdağ'da inşaattan kablo hırsızlığı

Tekirdağ'da inşaattan kablo hırsızlığı

Kapaklı ilçesinde inşaattan kablo çaldığı iddiasıyla gözaltına alınan şüpheli tutuklandı.

08.10.2019 13:30
Tekirdağ'da inşaattan kablo hırsızlığı

Kapaklı ilçesinde inşaattan kablo çaldığı iddiasıyla gözaltına alınan şüpheli tutuklandı.

İsmetpaşa Mahallesi'ndeki bir inşaattan kablo çalınması üzerine polis ekipleri harekete geçti.

Güvenlik kamerası görüntülerini izleyen ekipler, 2 şüpheliden birini yakaladı.

Şüpheli F.K, emniyetteki işlemlerin ardından sevk edildiği adliyede tutuklandı.

Diğer şüphelinin yakalanması için çalışma başlatıldı.

Kaynak: AA
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