Tekirdağ'da inşaattan kablo hırsızlığı
Kapaklı ilçesinde inşaattan kablo çaldığı iddiasıyla gözaltına alınan şüpheli tutuklandı.
Kapaklı ilçesinde inşaattan kablo çaldığı iddiasıyla gözaltına alınan şüpheli tutuklandı.
İsmetpaşa Mahallesi'ndeki bir inşaattan kablo çalınması üzerine polis ekipleri harekete geçti.
Güvenlik kamerası görüntülerini izleyen ekipler, 2 şüpheliden birini yakaladı.
Şüpheli F.K, emniyetteki işlemlerin ardından sevk edildiği adliyede tutuklandı.
Diğer şüphelinin yakalanması için çalışma başlatıldı.