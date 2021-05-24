Tekirdağ'da inşaattan düştüğü iddia edilen kişi öldü
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Tekirdağ'da inşaattan düştüğü iddia edilen kişi öldü

Tekirdağ'da inşaattan düştüğü iddia edilen kişi öldü
Anadolu Ajansı / Uğur Arslan - Haberler | Güncel

Tekirdağ'ın Kapaklı ilçesinde inşaattan düştüğü iddia edilen kişi hayatını kaybetti.

Tekirdağ'ın Kapaklı ilçesinde inşaattan düştüğü iddia edilen kişi hayatını kaybetti.

İddiaya göre, Atatürk Mahallesi'nde bir inşaata giden K.İ, inşaatı gezdiği esnada dengesini kaybetmesi sonucu ikinci kattan düştü.

İnşaatta çalışan işçiler durumu polis ve sağlık ekiplerine bildirdi.

Olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından Kapaklı Devlet Hastanesine kaldırılan K.İ, yapılan müdahaleye rağmen hayatını kaybetti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Uğur Arslan

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