Tekirdağ'da ilk lavanta hasadı heyecanı Tekirdağ'da ilk lavanta hasadı heyecanı Tekirdağ'ın Muratlı ilçesinde kozmetik ve temizlik sanayinden sağlık sektörüne kadar birçok farklı alanda kullanılabilen lavantanın ilk hasadının heyecanı yaşanıyor.

Tekirdağ'da ilk lavanta hasadı heyecanı

TEKİRDAĞ - Tekirdağ'ın Muratlı ilçesinde kozmetik ve temizlik sanayinden sağlık sektörüne kadar birçok farklı alanda kullanılabilen lavantanın ilk hasadının heyecanı yaşanıyor.

Birçok vatandaş için fotoğraf stüdyosuna dönüşen mor lavanta tarlalarında hasat zamanı. Fotoğraf severlerin yanı sıra lavanta kozmetik ve temizlik sanayinden sağlık sektörüne kadar birçok farklı alanda kullanılabiliyor. İlçede görsel şölen sunan lavanta tarlası, fotoğrafçıların da uğrak noktası olmaya aday gösterildi.

Yağlık ve çiçeklik lavantanın aranan alternatif ürün olduğunun altını çizen Şenol Büyükişcan, "Kasım ayında tesis ettiğimiz lavanta tarlamızın ilk hasadını yapıyoruz. Önümüzdeki Salı günü ise ilk yağ çıkarma, ilk damıtma işlemimizi gerçekleştireceğiz. Allah hayırlısını verdi, güzel bir hasat oluyor. Verimler de gayet güzel. İnşallah yağ oranı da bizi tatmin ederse daha da güzel bir hasat geçirmiş olacağız. Herkese de tavsiye ediyorum" ifadelerini kullandı.

Osman Adalı'ya ait tarlada eline orağı alarak lavanta biçen AK Parti Muratlı İlçe Başkanı Ali Atılgan ise, hasat sezonunun bol kazançlı ve bereketli geçmesini temenni etti.

Öte yandan, Muratlı İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü yetkililerinin de katıldığı sezonun ilk lavanta hasadı etkinliği, hatıra fotoğrafları çekimi ile son buldu.

Kaynak: İHA