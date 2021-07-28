Tekirdağ'da il istihdam ve mesleki eğitim kurulu toplantısı yapıldı
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Tekirdağ'da il istihdam ve mesleki eğitim kurulu toplantısı yapıldı

Tekirdağ'da il istihdam ve mesleki eğitim kurulu toplantısı yapıldı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Ekonomi

İl İstihdam ve Mesleki Eğitim Kurulu Toplantısı, Tekirdağ Valisi Aziz Yıldırım başkanlığında Valilik Toplantı Salonu'nda yapıldı.

İl İstihdam ve Mesleki Eğitim Kurulu Toplantısı, Tekirdağ Valisi Aziz Yıldırım başkanlığında Valilik Toplantı Salonu'nda yapıldı.

Tekirdağ'da istihdamı arttırmak ve mesleki eğitimi geliştirmek amacıyla yapılan İl İstihdam ve Mesleki Eğitim Kurulu Toplantısı vali Aziz Yıldırım başkanlığında yapıldı. Toplantıda konuşan Vali Yıldırım, "Milli Eğitim Müdürlüğümüzün okullarımızla ilgili birtakım talepleri var. Bazılarında açılış, bazılarında kapanma talepleri var. Onların hepsini burada görüşelim istedik. Ondan sonrada arkadaşlarımız da kendi fikirlerini beyan etsinler ve kararlarımızı oluşturalım diye toplandık. 1 Temmuz'da neredeyse tamamen covid-19 tedbirleri kaldırıldı. Neredeyse diyorum çünkü maske, sosyal mesafe, el hijyeni tedbirleri hiçbir zaman kaldırılmadı ama işyerlerimizi açtık okullarımızı açma hazırlıkları yapıyoruz. Son zamanda görüyoruz ki tekrar covid-19 artıyor. Onun için herkesin yine aynı şekilde tedbirli olması lazım. Yeni bir kapanma dönemi yaşamamamız için. Sizler de etrafınızda sesinizi duyurabildiğiniz yerlere lütfen söyleyin. En azından maske, sosyal mesafe konusuna herkes lütfen dikkat etsin, sayılarımız yükselmesin. Mensup olduğunuz kurumun üyelerine tedbirleri hatırlatalım" dedi.

Daha sonra İl Müdürü Yaşar Esen tarafından Tekirdağ Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürlüğü'nün 2021 yılı faaliyet ve çalışmaları hakkında bir sunum yapıldı. Ardından engelli ve eski hükümlü çalıştırmayan işverenlerden veya işveren vekillerden 22.05.2003 tarih ve 4857 sayılı İş Kanunu'nun 101. Maddesi uyarınca tahsil edilen idari para cezalarının kullanımı hakkında karar vermeye yetkili komisyona sunulacak olan 2021 yılı 3. Dönem başvuru rehberi kapsamında Tekirdağ Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürlüğü'ne sunulan engelli ve eski hükümlü projeleri görüşüldü. Sonrasında Tekirdağ İl Milli Eğitim Müdürlüğü'nün Tekirdağ ilindeki okullarca açılacak/kapatılacak olan alan dal ve talepleri görüşüldü. Dilek temennilerin ardından toplantı sona erdi. Toplantıya Vali Yıldırım'ın yanı sıra İl İstihdam Kurulu Üyeleri katıldı. - TEKİRDAĞ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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Tekirdağ'da il istihdam ve mesleki eğitim kurulu toplantısı yapıldı - Haberler Ekonomi
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