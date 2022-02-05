Tekirdağ'da iki tırın çarpıştığı kazada bir kişi yaralandı - Haberler
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Tekirdağ'da iki tırın çarpıştığı kazada bir kişi yaralandı

AA, Mesut Karaduman - Güncel
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Tekirdağ'da iki tırın çarpıştığı kazada bir kişi yaralandı

Süleymanpaşa ilçesinde iki tırın çarpıştığı kazada yaralanan sürücü hastaneye kaldırıldı.

Süleymanpaşa ilçesinde iki tırın çarpıştığı kazada yaralanan sürücü hastaneye kaldırıldı.

Alınan bilgiye göre, O.D'nin kullandığı 34 BT 9162 plakalı tır ile İ.P yönetimindeki 59 ABZ 573 plakalı tır, 100. Yıl Mahallesi Yeni Sanayi Sitesi mevkisinde çarpıştı.

Çevredekilerin haber vermesi üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Kazada sürücü İ.P. tırın içinde sıkıştı. Bölgeye gelen itfaiye ekiplerinin çalışması sonucu sürücü sıkıştığı yerden çıkarıldı.

Yaralı İ.P sağlık ekiplerinin müdahalesinin ardından ambulansla Tekirdağ İsmail Fehmi Cumalıoğlu Şehir Hastanesine kaldırıldı.

AA / Mesut Karaduman - Güncel

Tekirdağ, Güncel, Haber

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