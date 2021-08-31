İki takside 9 düzensiz göçmen yakalandı
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İki takside 9 düzensiz göçmen yakalandı

Anadolu Ajansı - Haberler | Güncel

Tekirdağ'da iki takside yurda yasa dışı yollarla girdiği belirlenen 9 düzensiz göçmen yakalandı.

Tekirdağ'da iki takside yurda yasa dışı yollarla girdiği belirlenen 9 düzensiz göçmen yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Göçmen Kaçakçılığı Şube ekipleri, E.Y. ve T.K. yönetimindeki iki taksiyi Bahçelievler Mahallesi TOKİ uygulama noktasında durdurdu.

Araçlarda bulunan Bangladeş uyruklu 9 göçmen, İl Göç İdaresine teslim edildi.

Sürücüler E.Y. ve T.K. gözaltına alındı.

İki takside 9 düzensiz göçmen yakalandı
İki takside 9 düzensiz göçmen yakalandı
İki takside 9 düzensiz göçmen yakalandı
İki takside 9 düzensiz göçmen yakalandı

Kaynak: Anadolu Ajansı

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