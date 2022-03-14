Tekirdağ'da iki otomobilin çarpıştığı kazada iki kişi yaralandı
AA - Ömür Çolak - Güncel
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Tekirdağ'ın Malkara ilçesinde meydana gelen trafik kazasında iki kişi yaralandı.
KEŞAN, EDİRNE (AA) - Tekirdağ'ın Malkara ilçesinde meydana gelen trafik kazasında iki kişi yaralandı.
Edirne'nin Keşan ilçesinden Malkara istikametine seyreden S.K. idaresindeki 59 DP 941 plakalı otomobille E.G. kontrolündeki 59 LV 339 plakalı otomobil, ilçe girişinde çarpıştı.
Kazada yaralanan sürücü E.G. ile aynı araçtaki Y.G, sağlık ekiplerince Malkara Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
AA / Ömür Çolak - Güncel