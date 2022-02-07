Tekirdağ'da iki otomobilin çarpıştığı kazada bir kişi yaralandı - Haberler
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Tekirdağ'da iki otomobilin çarpıştığı kazada bir kişi yaralandı

AA, Mesut Karaduman - Güncel
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Tekirdağ'da iki otomobilin çarpıştığı kazada bir kişi yaralandı

Muratlı ilçesinde meydana gelen trafik kazasında bir kişi yaralandı.

Muratlı ilçesinde meydana gelen trafik kazasında bir kişi yaralandı.

H.Y'nin kullandığı 59 DC 459 plakalı otomobil ile M.G idaresindeki 34 UM 1058 plakalı otomobil Muratlı-Müsellim yolunda çarpıştı.

Yoldan geçen sürücülerin haber vermesi üzerine bölgeye sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Kazada yaralanan H.Y. sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Muratlı Devlet Hastanesine kaldırıldı.

AA / Mesut Karaduman - Güncel

Otomobil, Güncel, Haber

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