Tekirdağ'da iki otomobil çarpıştı 7 yaralı Tekirdağ'da iki otomobil çarpıştı 7 yaralıTEKİRDAĞ'ın Malkara ilçesinde sürücüsünün kontrolünden çıkan otomobil karşı yönden gelen otomobille çarpıştığı kazada 4'ü çocuk 7 kişi yaralandı.

Tekirdağ'da iki otomobil çarpıştı 7 yaralı

TEKİRDAĞ'ın Malkara ilçesinde sürücüsünün kontrolünden çıkan otomobil karşı yönden gelen otomobille çarpıştığı kazada 4'ü çocuk 7 kişi yaralandı.

Kaza, Malkara- Tekirdağ karayolunun Küçükhıdır Mahallesi mevkiinde meydana geldi. Malkara yönüne giden Yıldırım Kocapınar (27) yönetimindeki 34 BLU 730 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon kontrolünü kaybetmesi sonucu, geçtiği karşı şeritten gelen Hamza Akdeniz (36) yönetimindeki 27 AAY 015 plakalı otomobile çarptı. Çarpışmanın etkisiyle Hamza Akdeniz'in kullandığı otomobil yoldan çıkıp ters dönerken, Yıldırım Kocapınar'ın kullandığı otomobilde yoldan çıkarak tarlaya girdi.

Kazada, Yıldırım Kocapınar ile Hamza Akdeniz eşi Ayşe Gül Akdeniz (28), çocukları Ömer Asaf Akdeniz (4), Zeliha Akdeniz (10), Mertcan Akdeniz (8) ve Adeviye Balcı (13) yaralandı. İhbar üzerine kaza yerine sağlık, polis, jandarma ve kaza kırım ekipleri sevk edildi. Yaralılar gelen sağlık ekiplerince olay yerinde yapılan ilk müdahalelerinin ardından, ambulanslarla Malkara Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Kaza nedeniyle Malkara - Tekirdağ karayolu kısa bir süre ulaşıma kapandı.

Karayoluna kapatılan yol, araçların çekilmesinin ve yolun temizlenmesinin ardından tekrar ulaşıma açıldı.

'OTOMOBİL BİRDEN KARŞI ŞERİDE GEÇİP BİZE VURDU'

Otomobilin karşı şeritten geçip kendisinin kullandığı otomobile çarptığını söyleyen Hamza Akdeniz, 'Kazanın nasıl olduğunu birden anlayamadım. Şok olduk. Otomobil karşı şeritten geçti geldi bize vurdu fırlattı attı bizi. Otomobil birden karşı şeride geçip bize vurduö dedi.

Kaynak: DHA