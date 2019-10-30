Tekirdağ'da iki otomobil çarpıştı: 4 yaralı

30.10.2019 17:46

Tekirdağ'ın Kapaklı ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 4 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Emrah Çay idaresindeki 34 ABR 806 plakalı otomobil ile sürücülüğünü Tuğba Onursal'ın yaptığı 34 BJ 1467 plakalı otomobil, Benzinlik mevkisinde çarpıştı.

Kazada yaralanan sürücüler Emrah Çay, Tuğba Onursal ile otomobillerde bulunan Sezen Özbulur ve Ramazan Kemal Akçakıl, sağlık ekiplerince Çerkezköy Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Kaynak: AA