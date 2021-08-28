Tekirdağ'da iki motosikletin çarpıştığı kazada bir kişi öldü
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Tekirdağ'da iki motosikletin çarpıştığı kazada bir kişi öldü

Tekirdağ'da iki motosikletin çarpıştığı kazada bir kişi öldü
Anadolu Ajansı / Uğur Arslan - Haberler | Güncel

Tekirdağ'ın Saray ilçesinde iki motosikletin çarpışması sonucu bir kişi hayatını kaybetti.

Tekirdağ'ın Saray ilçesinde iki motosikletin çarpışması sonucu bir kişi hayatını kaybetti.

Necip Ural (52) idaresindeki 34 CBY 437 plakalı motosiklet, Çukuryurt Mahallesi yakınlarında aynı istikamette ilerleyen başka bir motosikletle çarpıştı.

Motosikletten düşerek yol kenarına savrulan Ural, kaza yerinde yaşamını yitirdi.

Ural'ın cenazesi sağlık ekiplerince Saray Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Kaza yerinden kaçtığı iddia edilen diğer motosiklet sürücüsünün yakalanması için çalışma başlatıldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Uğur Arslan

Manisa ve Kahramanmaraş'ta peş peşe trafik kazaları: 8 ölü, 7 yaralı
Manisa ve Kahramanmaraş'ta peş peşe trafik kazaları: 8 ölü, 7 yaralı
Son dakika haber! Tekirdağ'da ters yöne giren araç dehşet saçtı: 1 ölü, 5 yaralı
Son dakika haber! Tekirdağ'da ters yöne giren araç dehşet saçtı: 1 ölü, 5 yaralı
SANCAKTEPE'DE KONTROLDEN ÇIKAN OTOMOBİL TAKLALAR ATTI, MOTORU YOLA DÜŞTÜ
SANCAKTEPE'DE KONTROLDEN ÇIKAN OTOMOBİL TAKLALAR ATTI, MOTORU YOLA DÜŞTÜ
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ömer Çelik Hulusi Akar Devlet Bahçeli Sultan Alparslan Zeynep Gül Yılmaz
Magazin Tarkan Demet Akalın Seren Serengil Didem Arslan Yılmaz
Spor Ali Koç Arda Güler Enner Valencia Oğulcan Çağlayan Muhammed Gümüşkaya
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
Tekirdağ'da iki motosikletin çarpıştığı kazada bir kişi öldü - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 28.8.2021 09:14:27. #1.15#

title