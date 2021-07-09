Tekirdağ'da iki kişinin öldüğü kazaya ilişkin gözaltına alınan sürücü adliyeye sevk edildi
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Tekirdağ'da iki kişinin öldüğü kazaya ilişkin gözaltına alınan sürücü adliyeye sevk edildi

Tekirdağ'da iki kişinin öldüğü kazaya ilişkin gözaltına alınan sürücü adliyeye sevk edildi
Anadolu Ajansı / Süleyman Coşkun Bozyel - Haberler | Güncel

Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde iki kişinin öldüğü trafik kazasına ilişkin gözaltına alınan otomobil sürücüsü adliyeye götürüldü.

Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde iki kişinin öldüğü trafik kazasına ilişkin gözaltına alınan otomobil sürücüsü adliyeye götürüldü.

Çevre Yolu Emlak Konutları mevkisinde Elif Şentürk (16) ve Tuana Göksel'e (16) çarparak ölümlerine neden olan otomobilin sürücüsü C.G'nin emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Şüpheli Çorlu Adliyesine sevk edildi.

Dün gece C.G. idaresindeki otomobil, Çevre Yolu Emlak Konutları mevkisinde, yolun karşısına geçmeye çalışan Elif Şentürk ve Tuana Göksel'e çarpmış, çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, Şentürk ve Göksel'in hayatını kaybettiğini belirlemişti.

Polis ekiplerince alkollü olduğu belirlenen sürücü C.G. gözaltına alınmıştı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Süleyman Coşkun Bozyel

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