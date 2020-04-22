Tekirdağ'da iki kardeşin 23 Nisan için istediği Türk bayrağını jandarma aldı Tekirdağ'ın Kapaklı ilçesinde iki kardeşin, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nda evlerini süslemek için Türk bayrağı talebini, jandarma yerine getirdi.

Tekirdağ'ın Kapaklı ilçesinde iki kardeşin, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nda evlerini süslemek için Türk bayrağı talebini, jandarma yerine getirdi. Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında günlerini evde geçiren 8 yaşındaki Muhammet İnik ile kardeşi, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı için hazırlık yapmak istedi. Evlerini süslemeye karar veren İnik kardeşler, dışarı çıkamadıkları için jandarmayı arayarak Türk bayrağı istediklerini söyledi. İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, kırtasiyeden aldıkları 2 Türk bayrağını kardeşlere teslim etti. Çocuklar jandarmanın getirdiği bayrağı öperek aldı ve Muhammet kendi yazdığı 23 Nisan şiirini okudu. Kaynak: AA