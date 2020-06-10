Tekirdağ'da iki genç, yolda buldukları 4 bin lirayı sahibine ulaştırdı Tekirdağ'ın Süleymanpaşa ilçesinde iki genç, yolda buldukları ve içerisinde 4 bin lira olan çantanın sahibine ulaştırılmasını sağladı.

Tekirdağ'ın Süleymanpaşa ilçesinde iki genç, yolda buldukları ve içerisinde 4 bin lira olan çantanın sahibine ulaştırılmasını sağladı.

İlçede 26 yaşındaki Mehmet Bektaş ve 23 yaşındaki Mustafa Öksüz, yolda içerisinde 4 bin lira olan bir çanta buldu.

Çantayı Altınova polis karakoluna götüren Bektaş ve Öksüz, olayı yetkililere anlattı.

Polisin ulaştığı çanta sahibi kamyon şoförü Mustafa Yılmaz, karakola gelerek parasını teslim aldı.

Mehmet Bektaş, gazetecilere yaptığı açıklamada, arkadaşıyla eve giderken yerde çanta bulduğunu anlatarak, "İçerisinde para olduğunu gördük. Ancak sahibine ulaşamadık. Hemen karakola gelerek durumu anlattık." dedi.

Yılmaz ise parasını bularak karakola getiren gençlere teşekkür etti.

Konya'dan Tekirdağ'a kamyonla kuş yemi getirdiğini belirten Yılmaz, "Faturayı kestik, paramı nakit almıştım. Arabanın ön tarafındaki basamağa koyup yüzümü yıkamaya gitmiştim. Sonra parayı orada unutup hareket etmişim. O arada çanta düşmüş. Gençlerden Allah razı olsun, emeğimizin karşılığını bize iade ettiler. Bu benim 2 aylık nakliye kazancım." diye konuştu.

Kaynak: AA