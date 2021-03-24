Tekirdağ'da iki eve uyuşturucu operasyonu: 1 gözaltı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ

Tekirdağ'da iki eve uyuşturucu operasyonu: 1 gözaltı

24.03.2021 11:36 | Son Güncelleme: 24.03.2021 11:45
Tekirdağ'da iki eve uyuşturucu operasyonu: 1 gözaltı

Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde iki eve yapılan uyuşturucu operasyonunda 1 kişi gözaltına alındı.

Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde iki eve yapılan uyuşturucu operasyonunda 1 kişi gözaltına alındı.

Tekirdağ İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Çorlu Grup Amirliği ekiplerince Çorlu ilçesi Hıdırağa (Kore) ve Reşadiye mahallelerinde uyuşturucu ve uyarıcı madde ticareti yapan şahıslara yönelik çalışma yapıldı. Yapılan çalışmalar kapsamında tespit edilen iki şahsın ikametinde arama yapıldı. Aramalarda, 15 fişek eroin, 5 adet sentetik hap, uyuşturucu madde satışından elde edildiği değerlendirilen 496.75 TL ele geçirildi.

Konu ile ilgili olarak yakalanan H.K. isimli şahıs uyuşturucu ve uyarıcı madde ticareti yapmak suçundan gözaltına alınırken, firari A.D. isimli şahsın yakalanmasına yönelik çalışmalar sürüyor. - TEKİRDAĞ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Celal Adan Ziya Selçuk Vladimir Putin Süleyman Soylu Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Müge Anlı Türkan Şoray Jason Statham Kıvanç Tatlıtuğ
Spor Cenk Tosun Ozan Tufan Bülent Uygun Mesut Bakkal Mustafa Cengiz
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Abd Dolar
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Tekirdağ'da iki eve uyuşturucu operasyonu: 1 gözaltı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 24.3.2021 11:46:53. #1.14#
title