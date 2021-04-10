Tekirdağ'da iki aile arasında silahlı kavga: 6 yaralı

Tekirdağ'ın Saray ilçesinde iki aile arasında çıkan silahlı kavgada 6 kişi yaralandı.

Tekirdağ'ın Saray ilçesinde iki aile arasında çıkan silahlı kavgada 6 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Ayaspaşa Mahallesi'nde aralarında husumet olan iki aile tartışmaya başladı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine taraflar, pompalı tüfeklerle birbirlerine ateş etti.

G.D, E.S, E.G, S.Ü, F.D. ve G.G. vücutlarının çeşitli yerlerinden yaralandı.

Çevredekilerin durumu bildirmesi üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi.

Yaralılar, ambulanslarla Saray ve Çerkezköy Devlet Hastanelerine kaldırıldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mesut Karaduman