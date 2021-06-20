Tekirdağ'da "II. Uluslararası Geçmişten Günümüze Tekirdağ'da Dini ve Kültürel Hayat" Sempozyumu düzenlendi

Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi (NKÜ) İlahiyat Fakültesince II. Uluslararası Geçmişten Günümüze Tekirdağ'da Dini ve Kültürel Hayat Sempozyum çevirim içi gerçekleştirildi.

Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi (NKÜ) İlahiyat Fakültesince II. Uluslararası Geçmişten Günümüze Tekirdağ'da Dini ve Kültürel Hayat Sempozyum çevirim içi gerçekleştirildi.

TBMM Başkanı Mustafa Şentop himayelerinde düzenlenen sempozyumun ikinci günü İlahiyat Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Hasan Keskin'in oturumu başkanlığında devam etti.

NKÜ İlahiyat Fakültesi Arap Dili ve Belagatı Öğretim Üyesi Dr. Osman Arpaçukuru, sempozyumda yaptığı konuşmada, Nev'i Yahya Efendi'nin Arap dili ilimlerinde önemli bir yeri olduğunu söyledi.

Arpaçukuru, Netayicül Fünun eseri ve Nev'i Yahya Efendi hakkında bilgiler verdi.

Bugün yapılacak oturumların ardından sempozyum sona erecek.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mesut Karaduman