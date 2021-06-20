Tekirdağ'da "II. Uluslararası Geçmişten Günümüze Tekirdağ'da Dini ve Kültürel Hayat" Sempozyumu düzenlendi
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Tekirdağ'da "II. Uluslararası Geçmişten Günümüze Tekirdağ'da Dini ve Kültürel Hayat" Sempozyumu düzenlendi

Tekirdağ'da 'II. Uluslararası Geçmişten Günümüze Tekirdağ'da Dini ve Kültürel Hayat' Sempozyumu düzenlendi
Anadolu Ajansı / Mesut Karaduman - Haberler | Güncel

Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi (NKÜ) İlahiyat Fakültesince II. Uluslararası Geçmişten Günümüze Tekirdağ'da Dini ve Kültürel Hayat Sempozyum çevirim içi gerçekleştirildi.

Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi (NKÜ) İlahiyat Fakültesince II. Uluslararası Geçmişten Günümüze Tekirdağ'da Dini ve Kültürel Hayat Sempozyum çevirim içi gerçekleştirildi.

TBMM Başkanı Mustafa Şentop himayelerinde düzenlenen sempozyumun ikinci günü İlahiyat Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Hasan Keskin'in oturumu başkanlığında devam etti.

NKÜ İlahiyat Fakültesi Arap Dili ve Belagatı Öğretim Üyesi Dr. Osman Arpaçukuru, sempozyumda yaptığı konuşmada, Nev'i Yahya Efendi'nin Arap dili ilimlerinde önemli bir yeri olduğunu söyledi.

Arpaçukuru, Netayicül Fünun eseri ve Nev'i Yahya Efendi hakkında bilgiler verdi.

Bugün yapılacak oturumların ardından sempozyum sona erecek.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mesut Karaduman

Son dakika haber: Bu görüntüler Tekirdağ'dan: Denizde salya çölü
Son dakika haber: Bu görüntüler Tekirdağ'dan: Denizde salya çölü
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Fuat Oktay Hulusi Akar İlham Aliyev Boris Johnson Muharrem İnce
Magazin Emel Sayın Seda Sayan Kerimcan Durmaz Farah Zeynep Abdullah
Spor Mert Müldür Burak Yılmaz Çağlar Söyüncü Christian Eriksen Halil İbrahim Dervişoğlu
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Tekirdağ'da "II. Uluslararası Geçmişten Günümüze Tekirdağ'da Dini ve Kültürel Hayat" Sempozyumu düzenlendi - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 20.6.2021 11:56:30. #1.15#

title