Asyaport'dan ihtiyaç sahiplerine 2 bin gıda kolisi desteği
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Asyaport'dan ihtiyaç sahiplerine 2 bin gıda kolisi desteği

Asyaport'dan ihtiyaç sahiplerine 2 bin gıda kolisi desteği
Anadolu Ajansı / Mesut Karaduman - Haberler | Güncel

Asyaport Limanı tarafından ihtiyaç sahiplerine verilmek üzere, Tekirdağ Valiliğine 2 bin gıda kolisi teslim edildi.

Asyaport Limanı tarafından ihtiyaç sahiplerine verilmek üzere, Tekirdağ Valiliğine 2 bin gıda kolisi teslim edildi.

Valiliğin toplantı salonunda düzenlenen törene, Tekirdağ Valisi Aziz Yıldırım, eşi Güllühan Yıldırım, Süleymanpaşa Kaymakamı Harun Kaya, Asyaport Kılavuzluk sahibi Gülsün Soyuer ve firma çalışanları katıldı.

Gıda kolileri Valilik koordinesinde vatandaşlara ulaştırılacak.

Vali Yıldırım, burada yaptığı konuşmada, ramazanın yardım ayı olduğunu söyledi.

Hayırsever vatandaşların yardımlarını ihtiyaç sahiplerine ulaştırdıklarını ifade eden Yıldırım, "Şehrimizin ülkemizin göz bebeği Asyaport Limanı Sahibi Ahmet Soyuer ve değerli eşleri muhtaç ailelere yardımda bulunmayı amaçladılar. 2 bin gıda kolisi hazırlayarak bizlere teslim ettiler. Bizler de bu kolileri Sosyal Yardımlaşma Vakfı üzerinden vefa destek gruplarımızla vatandaşlarımıza ulaştıracağız. Bir kaç gün içerisinde yardımları ulaştıracağız." dedi.

Gülsün Soyuer de ihtiyaç sahibi insanların yanında olmaya gayret ettiklerini belirterek, "Ülkemizin geçmiş olduğu bu zorlu süreçte biz de Asyaport ve Medlog olarak dün Ergene Belediyesine bin koli erzak desteğinde bulunduk. Bugün de valiliğimize 2 bin koli gıda paketimizi teslim ettik. Bizlere bu olanağı sağladığı için sayın valimiz ve kıymetli eşlerine teşekkür ederim." diye konuştu.

Asyaport'dan ihtiyaç sahiplerine 2 bin gıda kolisi desteği
Asyaport'dan ihtiyaç sahiplerine 2 bin gıda kolisi desteği
Asyaport'dan ihtiyaç sahiplerine 2 bin gıda kolisi desteği

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mesut Karaduman

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