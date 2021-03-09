Tekirdağ'da ihtiyaç sahibi kadınlar "Seracılıkta Kadın Eli" projesi ile istihdam edilecek
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ

Tekirdağ'da ihtiyaç sahibi kadınlar "Seracılıkta Kadın Eli" projesi ile istihdam edilecek

09.03.2021 15:51 | Son Güncelleme: 09.03.2021 15:54
Tekirdağ'da ihtiyaç sahibi kadınlar

Tekirdağ'da Süleymanpaşa Belediyesinin "Seracılıkta Kadın Eli" projesi ile ihtiyaç sahibi 60 kadının istihdam edileceği bildirildi.

Tekirdağ'da Süleymanpaşa Belediyesinin "Seracılıkta Kadın Eli" projesi ile ihtiyaç sahibi 60 kadının istihdam edileceği bildirildi.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, belediye, İl Tarım ve Orman Müdürlüğü, Namık Kemal Üniversitesi, İl Sağlık Müdürlüğü, Süleymanpaşa Kaymakamlığı, Bağcılık Araştırma Enstitüsü ve Kadın ve Demokrasi Derneği Tekirdağ Temsilciliği işbirliği ile kadın istihdamına katkı yapacak önemli bir proje hayata geçiriliyor.

"Seracılıkta Kadın Eli" projesiyle 60 dönüm üzerine kurulacak seralarda alım garantili üretim gerçekleştirilerek, en az 60 aileye iş imkanı sağlanacak.

Seralar gelir durumu düşük, ihtiyacı olan ailelere tahsis edilecek ve seraların tüm ekipmanları proje ile temin edilerek isteklilere seracılık konusunda eğitimler verilecek.

Süleymanpaşa Belediye Başkanı Cüneyt Yüksel de alım garantili 60 dönüm sera projesi için çalışmaların başladığını aktararak, "Şehrimizde yaşayan en az 60 ailemizin yararlanacağı seramızda üretilen ürünler, kamu kuruluşlarımızın ihtiyaçlarının karşılanmasına olanak sağlamasının yanı sıra, dar gelirli vatandaşlarımıza da gelir kaynağı olacak. Şimdiden Süleymanpaşa'mıza hayırlı olsun." ifadelerini kullandı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mesut Karaduman

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Fuat Oktay Meral Akşener Ekrem İmamoğlu Fahrettin Altun Necmettin Erbakan
Magazin Acun Ilıcalı Aleyna Tilki Serdar Ortaç Rasim Öztekin
Spor Can Bartu Ersun Yanal Halis Özkahya Mustafa Cengiz Emre Belözoğlu
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Konya Bursa
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Tekirdağ'da ihtiyaç sahibi kadınlar "Seracılıkta Kadın Eli" projesi ile istihdam edilecek - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 9.3.2021 16:06:07. #1.14#
title