Tekirdağ'da ihtiyaç sahibi kadınlar "Seracılıkta Kadın Eli" projesi ile istihdam edilecek

Tekirdağ'da Süleymanpaşa Belediyesinin "Seracılıkta Kadın Eli" projesi ile ihtiyaç sahibi 60 kadının istihdam edileceği bildirildi.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, belediye, İl Tarım ve Orman Müdürlüğü, Namık Kemal Üniversitesi, İl Sağlık Müdürlüğü, Süleymanpaşa Kaymakamlığı, Bağcılık Araştırma Enstitüsü ve Kadın ve Demokrasi Derneği Tekirdağ Temsilciliği işbirliği ile kadın istihdamına katkı yapacak önemli bir proje hayata geçiriliyor.

"Seracılıkta Kadın Eli" projesiyle 60 dönüm üzerine kurulacak seralarda alım garantili üretim gerçekleştirilerek, en az 60 aileye iş imkanı sağlanacak.

Seralar gelir durumu düşük, ihtiyacı olan ailelere tahsis edilecek ve seraların tüm ekipmanları proje ile temin edilerek isteklilere seracılık konusunda eğitimler verilecek.

Süleymanpaşa Belediye Başkanı Cüneyt Yüksel de alım garantili 60 dönüm sera projesi için çalışmaların başladığını aktararak, "Şehrimizde yaşayan en az 60 ailemizin yararlanacağı seramızda üretilen ürünler, kamu kuruluşlarımızın ihtiyaçlarının karşılanmasına olanak sağlamasının yanı sıra, dar gelirli vatandaşlarımıza da gelir kaynağı olacak. Şimdiden Süleymanpaşa'mıza hayırlı olsun." ifadelerini kullandı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mesut Karaduman