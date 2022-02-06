Tekirdağ'da ihracat geçen yılın ocak ayına göre yüzde 29 arttı

TEKİRDAĞ (AA) - Tekirdağ Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı ve TOBB Yönetim Kurulu Üyesi Cengiz Günay, ocak ayında Tekirdağ'da yapılan ihracatın geçen yılın aynı ayına göre yüzde 29,6 arttığını bildirdi.

Günay, yaptığı yazılı açıklamada, Tekirdağ merkezli firmalar bu yıl Ocak ayında 110 milyon 909 bin dolar ihracat rakamına ulaştığını, yapılan ihracatın bir önceki aya göre yüzde 14 azaldığını belirtti.

Ocak ayında Tekirdağ'dan ihraç edilen ürünler, kimyevi maddeler ve mamulleri, elektrik ve elektronik, tekstil ve hammaddeleri, demir ve demir dışı metaller, hazır giyim ve konfeksiyon ürünleri olduğunu aktaran Günay, "Tekirdağ'dan ihraç yapılan ülkeler arasında ise ön sırada Almanya, İtalya, ABD, Bulgaristan, Fransa, UK (Birleşik Krallık) yer almıştır. İhracatımızın artmasında rol oynayan firmalarımıza ve emeği geçenlere teşekkür ediyorum. Tekirdağ için çalışmaya devam edeceğiz." ifadelerini kullandı.