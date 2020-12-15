Tekirdağ'da içi tütünle doldurulmuş 14 bin 800 makaron ele geçirildi
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ FOTOGALERİ YAZARLAR TÜMÜ

Tekirdağ'da içi tütünle doldurulmuş 14 bin 800 makaron ele geçirildi

15.12.2020 12:41 | Son Güncelleme: 15.12.2020 12:44
Tekirdağ'da içi tütünle doldurulmuş 14 bin 800 makaron ele geçirildi

Tekirdağ'da düzenlenen iki ayrı kaçakçılık operasyonunda içi tütün doldurulmuş 14 bin 800 makaron, tütün ve bandrolsüz sigara sarma kağıdı ele geçirildi.

Tekirdağ'da düzenlenen iki ayrı kaçakçılık operasyonunda içi tütün doldurulmuş 14 bin 800 makaron, tütün ve bandrolsüz sigara sarma kağıdı ele geçirildi.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Süleymanpaşa ilçesinde tütün ve tütün ürünleri kaçakçılık yapıldığı ihbarı üzerine çalışma başlattı.

Zafer Mahallesi'nde S.B'ye ait iş yerinde arama yapan ekipler, 4 bin 400 içi doldurulmuş makaron ve 5 kilogram kıyılmış tütün ele geçirdi.

Kentteki bir başka operasyonda Ertuğrul Mahallesi'nde S.A'nın iş yerinde ve aracında arama yapıldı.

Ekipler, aramada 10 bin 400 doldurulmuş makaron, 2 bin 7000 bandrolsüz sigara sarma kağıdı, 16,9 kilogram açık kıyılmış tütün, 2 kilogram mükerrer olduğu değerlendirilen paket tütün ele geçirdi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Muhammet Mutaf

İlgili Haberler

1070 kilogram kaçak tütün ele geçirildi
1070 kilogram kaçak tütün ele geçirildi
Kocaeli'de 1 ton 70 kilo kaçak nargile tütünü ele geçirildi
Kocaeli'de 1 ton 70 kilo kaçak nargile tütünü ele geçirildi
Duvar içine gizlenmiş 5 bin 147 uyuşturucu hap ele geçirildi
Duvar içine gizlenmiş 5 bin 147 uyuşturucu hap ele geçirildi
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri Yazarlar
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Lütfi Elvan Engin Altay Donald Trump Süleyman Soylu Mevlüt Çavuşoğlu
Magazin Cem Yılmaz Demet Akbağ Hakan Taşıyan Defne Samyeli
Spor Neymar Okan Buruk Ersun Yanal Ali Palabıyık Malcolm Thomas
Tüm Haberler S 400 Çocuk Rusya Ak Parti
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Tekirdağ'da içi tütünle doldurulmuş 14 bin 800 makaron ele geçirildi | Haberler.com Güncel
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 15.12.2020 13:05:17. #1.15#
title