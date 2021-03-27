Tekirdağ'da horoz dövüştüren gruba operasyon: 18 kişi yakalandı
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Tekirdağ'da horoz dövüştüren gruba operasyon: 18 kişi yakalandı

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa
Tekirdağ'da horoz dövüştüren gruba operasyon: 18 kişi yakalandı

Tekirdağ'ın Çerkezköy ilçesinde bağ evinde horoz dövüştürüp kumar oynatan gruba operasyon düzenlendi.

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Tekirdağ'ın Çerkezköy ilçesinde bağ evinde horoz dövüştürüp kumar oynatan gruba operasyon düzenlendi. Operasyonda 18 kişi yakalanırken, 19 adet horoz muhafaza altına alındı.

Çerkezköy ilçesi Bağlık Mahallesinde bir bağ evinde kumar oynandığı ve yasa dışı horoz dövüşü yaptırıldığı duyumunun alınması üzerine Tekirdağ İl Jandarma KOM Şube ve İstihabarat Şube, Çorlu Asayiş Komando Bölüğü Komutanlığı ekipleri harekete geçti. Bir süre yapılan takip neticesinde belirtilen adrese operasyon düzenlendi. Operasyonda, M.D. isimli şahsın organize ettiği bahse konu olay ile ilgili toplam 18 kişi suç üstü yakalanarak haklarında idari işlem başlatıldı.

Operasyonda muhafaza altına alınan 19 horoz ise İlçe Tarım Müdürlüğü personeline teslim edildi. Şüpheli M.D. ile ilgili de adli ve idari işlemleri yapılarak ifadesinin alınmasına müteakip serbest bırakıldı.

Ayrıca olay mahallinde terk edilmiş olan 25 araçta yediemin otoparkına çekilerek sahiplerine teslim aşamasında gerekli işlemler yapılacak. - TEKİRDAĞ

Tekirdağ'da horoz dövüştüren gruba operasyon: 18 kişi yakalandı
Tekirdağ'da horoz dövüştüren gruba operasyon: 18 kişi yakalandı
Tekirdağ'da horoz dövüştüren gruba operasyon: 18 kişi yakalandı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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