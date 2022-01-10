Tekirdağ'da hırsızlık zanlısı tutuklandı

TEKİRDAĞ (AA) - Tekirdağ'ın Kapaklı ilçesinde cami ve inşaatlardan musluk çaldığı iddia edilen zanlı tutuklandı.

Alınan bilgiye göre, emniyet müdürlüğü ekipleri ilçedeki bazı camiler ile inşaatlardan musluk hırsızlıklarının artması üzerine çalışma başlattı.

Ekipler çeşitli zamanlara hırsızlık olaylarına karışan şüpheliyi tespit etti.

Şüpheli S.G. düzenlenen operasyon ile yakalandı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen S.G. savcılıktaki ifadesinin ardından çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

AA / Uğur Arslan - Son Dakika Haberleri

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