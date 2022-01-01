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Son dakika haberleri | Tekirdağ'da 300 kamera görüntüsü izlenerek yakalanan hırsızlık şüphelisi tutuklandı

AA / Süleyman Coşkun Bozyel - Haberler | Güncel

Son dakika haberlerine göre 300 kamera görüntüsü izlenerek yakalanan hırsızlık şüphelisi tutuklandı Tekirdağ'da hırsızlık zanlısı 300 kamera görüntüsü izlenerek yakalandı Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde ev ve iş yerlerinden hırsızlık yapan şüpheli, polis ekiplerinin 300 güvenlik kamerasındaki yaklaşık 600 saatlik...

ÇORLU, TEKİRDAĞ (AA) - 300 kamera görüntüsü izlenerek yakalanan hırsızlık şüphelisi tutuklandı Tekirdağ'da hırsızlık zanlısı 300 kamera görüntüsü izlenerek yakalandı

Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde ev ve iş yerlerinden hırsızlık yapan şüpheli, polis ekiplerinin 300 güvenlik kamerasındaki yaklaşık 600 saatlik görüntüyü izlemesiyle yakalandı.

Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri, Reşadiye Mahallesi Şehit Teğmen Yavuzer Caddesi'ndeki ev ve iş yerlerinde yaşanan hırsızlıklar üzerine özel ekip kurdu.

İlçede 300 güvenlik kamerasındaki yaklaşık 600 saatlik görüntüyü izleyen ekipler, şüphelinin B.Y. olduğunu belirledi.

Saklandığı evde gözaltına alınan zanlının yanındaki çalıntı malzemelere el konuldu.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli, çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

Son dakika haberleri | Tekirdağ'da 300 kamera görüntüsü izlenerek yakalanan hırsızlık şüphelisi tutuklandı

Son dakika haberleri | Tekirdağ'da 300 kamera görüntüsü izlenerek yakalanan hırsızlık şüphelisi tutuklandı

Son dakika haberleri | Tekirdağ'da 300 kamera görüntüsü izlenerek yakalanan hırsızlık şüphelisi tutuklandı

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AA / Süleyman Coşkun Bozyel - Son Dakika Haberleri

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