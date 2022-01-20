Tekirdağ'da hırsızlık zanlısı 10 kişi yakalandı

Tekirdağ'da polis ekiplerince il genelinde son bir haftada, hırsızlık yaptığı iddia edilen 10 kişi gözaltına alındı.

TEKİRDAĞ (AA) - Tekirdağ'da polis ekiplerince il genelinde son bir haftada, hırsızlık yaptığı iddia edilen 10 kişi gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, il genelinde meydana gelen hırsızlık olaylarının aydınlatılması ve faillerin yakalanmasına yönelik çalışma yaptı.

Çalışma sonucu 15 hırsızlık olayına karışan 10 kişi tespit edildi ve şüpheliler yakalandı.

Şüphelilerin adreslerinde yapılan aramalarda 2 ruhsatsız av tüfeği, 3 ruhsatsız tabanca ve bir miktar para ele geçirildi.

Gözaltına alınan şüphelilerin emniyetteki işlemleri devam ediyor.