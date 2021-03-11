Hırsızlık yaptıklarını iddia eden mağaza görevlisini bıçaklayan 2 şüpheli tutuklandı
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Hırsızlık yaptıklarını iddia eden mağaza görevlisini bıçaklayan 2 şüpheli tutuklandı

11.03.2021 14:41 | Son Güncelleme: 11.03.2021 15:16

Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde hırsızlık yaptıklarını öne süren mağaza görevlisini bıçaklayan 2 şüpheli tutuklandı.

Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde hırsızlık yaptıklarını öne süren mağaza görevlisini bıçaklayan 2 şüpheli tutuklandı.

Omurçak Caddesi'nde çilingir malzemelerinin satıldığı mağazaya giren 2 kişi bir süre sonra dışarı çıktı.

Mağaza görevlileri, bu kişileri hırsızlık yaptıkları iddiasıyla durdurdu.

Dükkandan aldıkları ürünlerin ücretini ödediklerini iddia eden şüpheliler ile görevliler arasında yaşanan tartışma kavgaya dönüştü.

Kavgada bıçakla yaralanan mağaza görevlisi M.B. ambulansla Çorlu Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Polis ekiplerince gözaltına alınan şüpheliler Ö.H. ve M.B'nin emniyetteki işlemleri tamamlandı. Çorlu Adliyesine sevk edilen şüpheliler, çıkarıldıkları nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

Şüphelilerden Ö.H'nin 41, M.B'nin 77 suç kaydı olduğu belirtildi.

Öte yandan, mağazanın önünde yaşanan bıçaklı kavga, çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

Hırsızlık yaptıklarını iddia eden mağaza görevlisini bıçaklayan 2 şüpheli tutuklandı
Hırsızlık yaptıklarını iddia eden mağaza görevlisini bıçaklayan 2 şüpheli tutuklandı
Hırsızlık yaptıklarını iddia eden mağaza görevlisini bıçaklayan 2 şüpheli tutuklandı
Hırsızlık yaptıklarını iddia eden mağaza görevlisini bıçaklayan 2 şüpheli tutuklandı

Kaynak: Anadolu Ajansı / Süleyman Coşkun Bozyel

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