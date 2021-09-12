Tekirdağ'da hırsızlık yaptığı iddiasıyla 2 kişi tutuklandı - Haberler
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Tekirdağ'da hırsızlık yaptığı iddiasıyla 2 kişi tutuklandı

AA / Mesut Karaduman - Haberler | Güncel
Tekirdağ'da hırsızlık yaptığı iddiasıyla 2 kişi tutuklandı

Tekirdağ'ın Süleymanpaşa ilçesinde traktör ağırlık demirlerini çaldığı iddia edilen 2 kişi tutuklandı.

Tekirdağ'ın Süleymanpaşa ilçesinde traktör ağırlık demirlerini çaldığı iddia edilen 2 kişi tutuklandı.

Alınan bilgiye göre, Kumbağ Jandarma Karakol Komutanlığı ekipleri Oruçbeyli Mahallesinde yaşayan Fatma Hata'nın traktör ağırlık demirlerinin çalındığı ihbarı üzerine çalışma başlattı.

Ekipler yaptıkları teknik çalışma sonucu hırsızlık olayına gerçekleştirenlerin S.A.M. ve A.Ç. olduğu tespit etti.

Şüpheliler jandarma ekipleri tarafından ilçe merkezinde gözaltına alındı.

Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler çıkarıldığı sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

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AA / Mesut Karaduman - Son Dakika Haberleri
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