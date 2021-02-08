Tekirdağ'da hırsızlık şüphelisi tutuklandı

Tekirdağ'ın Kapaklı ilçesinde 5 farklı evden hırsızlık yaptığı iddiasıyla gözaltına alınan şüpheli tutuklandı.

Alınan bilgiye göre, İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri artan hırsızlık olayları ile ilgili yaptığı çalışma sonrası hırsızlık yaptığı iddiasıyla M.K'yı Kapaklı ilçesinde yakalandı.

Gözaltına alınan şüphelinin 5 evden 5 bin lira, tablet, saat ve 3 cep telefonu çaldığı belirlendi.

M.K, emniyetteki işlemlerinin ardından çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Uğur Arslan