Hırsızlık şüphelisi gezdikten sonra terk ettiği otobüsün teyp ve aynalarını çaldı

Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde park halindeki otobüsü kaçırdıktan sonra bir süre gezen şüpheli, yol kenarına bıraktığı otobüsün teybini ve aynalarını çaldı.

Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde park halindeki otobüsü kaçırdıktan sonra bir süre gezen şüpheli, yol kenarına bıraktığı otobüsün teybini ve aynalarını çaldı. Şüpheli çaldığı teyp yerine başka bir marka teyp bıraktı.

Alınan bilgiye göre, B.I'nın Kemalettin Mahallesi'nde park halinde bıraktığı 59 S 9464 plakalı otobüs, henüz kimliği belirlenemeyen kişi tarafından çalındı.

Haber verilmesi üzerine araştırma yapan polis ekipleri, otobüsü Hıdırağa Mahallesi'nde terk edilmiş vaziyette buldu.

Yapılan araştırmada otobüsten aynalar ile teybin çalındığı, çalınan teyp yerine de şüphelinin başka bir marka teyp bıraktığı belirlendi.

Polis ekipleri şüphelinin yakalanması için çalışma başlattı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Süleyman Coşkun Bozyel