Hırsızlık şüphelisi gezdikten sonra terk ettiği otobüsün teyp ve aynalarını çaldı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Hırsızlık şüphelisi gezdikten sonra terk ettiği otobüsün teyp ve aynalarını çaldı

Anadolu Ajansı / Süleyman Coşkun Bozyel - Haberler | Güncel

Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde park halindeki otobüsü kaçırdıktan sonra bir süre gezen şüpheli, yol kenarına bıraktığı otobüsün teybini ve aynalarını çaldı.

Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde park halindeki otobüsü kaçırdıktan sonra bir süre gezen şüpheli, yol kenarına bıraktığı otobüsün teybini ve aynalarını çaldı. Şüpheli çaldığı teyp yerine başka bir marka teyp bıraktı.

Alınan bilgiye göre, B.I'nın Kemalettin Mahallesi'nde park halinde bıraktığı 59 S 9464 plakalı otobüs, henüz kimliği belirlenemeyen kişi tarafından çalındı.

Haber verilmesi üzerine araştırma yapan polis ekipleri, otobüsü Hıdırağa Mahallesi'nde terk edilmiş vaziyette buldu.

Yapılan araştırmada otobüsten aynalar ile teybin çalındığı, çalınan teyp yerine de şüphelinin başka bir marka teyp bıraktığı belirlendi.

Polis ekipleri şüphelinin yakalanması için çalışma başlattı.

Hırsızlık şüphelisi gezdikten sonra terk ettiği otobüsün teyp ve aynalarını çaldı
Hırsızlık şüphelisi gezdikten sonra terk ettiği otobüsün teyp ve aynalarını çaldı
Hırsızlık şüphelisi gezdikten sonra terk ettiği otobüsün teyp ve aynalarını çaldı
Hırsızlık şüphelisi gezdikten sonra terk ettiği otobüsün teyp ve aynalarını çaldı
Hırsızlık şüphelisi gezdikten sonra terk ettiği otobüsün teyp ve aynalarını çaldı
Hırsızlık şüphelisi gezdikten sonra terk ettiği otobüsün teyp ve aynalarını çaldı
Hırsızlık şüphelisi gezdikten sonra terk ettiği otobüsün teyp ve aynalarını çaldı
Hırsızlık şüphelisi gezdikten sonra terk ettiği otobüsün teyp ve aynalarını çaldı

Kaynak: Anadolu Ajansı / Süleyman Coşkun Bozyel

Son dakika: İçinde 50 bin liralık düğün takısı olan valizi, durakta polis buldu
Son dakika: İçinde 50 bin liralık düğün takısı olan valizi, durakta polis buldu
Son dakika haberi... Marmaris'te HDP ilçe binasına saldıran şüpheli gözaltına alındı
Son dakika haberi... Marmaris'te HDP ilçe binasına saldıran şüpheli gözaltına alındı
Marmaris'te HDP ilçe binasına saldırı! Şüpheli gözaltına alındı
Marmaris'te HDP ilçe binasına saldırı! Şüpheli gözaltına alındı
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Fuat Oktay Mustafa Şentop Mustafa Varank Ahmet Davutoğlu Ömer Faruk Gergerlioğlu
Magazin Tarkan Tolga Akış Deniz Akkaya Mahsun Kırmızıgül
Spor Salih Uçan Alper Yılmaz Abdullah Avcı Ahmet Nur Çebi Mario Balotelli
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Hırsızlık şüphelisi gezdikten sonra terk ettiği otobüsün teyp ve aynalarını çaldı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 14.7.2021 14:11:26. #1.16#

title