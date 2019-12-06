Tekirdağ'da hırsızlık şüphelisi 2 kişi tutuklandı
Çerkezköy ilçesinde otomobilden hırsızlık yaptığı iddiasıyla gözaltına alınan 2 şüpheli tutuklandı.
Çerkezköy ilçesinde otomobilden hırsızlık yaptığı iddiasıyla gözaltına alınan 2 şüpheli tutuklandı.
İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri, 6 farklı otomobilden çeşitli hırsızlık suçlarına karıştığı iddia edilen 2 şüpheliyi, fiziki ve teknik takibin ardından Çorlu ilçesinde yakaladı.
Gözaltına alınan şüphelilerin emniyetteki işlemleri tamamlandı.
Çerkezköy Adliyesi'ne sevk edilen şüpheliler, çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.