Tekirdağ'da hırsızlık şüphelisi 2 kişi tutuklandı
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Tekirdağ'da hırsızlık şüphelisi 2 kişi tutuklandı

Çerkezköy ilçesinde otomobilden hırsızlık yaptığı iddiasıyla gözaltına alınan 2 şüpheli tutuklandı.

06.12.2019 18:50 | Son Güncelleme: 06.12.2019 18:50
Tekirdağ'da hırsızlık şüphelisi 2 kişi tutuklandı

ilçesinde otomobilden hırsızlık yaptığı iddiasıyla gözaltına alınan 2 şüpheli tutuklandı.

İlçe Amirliği ekipleri, 6 farklı otomobilden çeşitli hırsızlık suçlarına karıştığı iddia edilen 2 şüpheliyi, fiziki ve teknik takibin ardından Çorlu ilçesinde yakaladı.

Gözaltına alınan şüphelilerin emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Çerkezköy Adliyesi'ne sevk edilen şüpheliler, çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

Kaynak: AA
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